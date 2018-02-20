حاكم أم القيوين: المواهب الشابة قاعدة المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن شهر الابتكار يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

واهتمام سموه بالمواطنين وتحفيز توجهاتهم نحو الابتكار وتعزيز هذه الثقافة بالدعم اللامحدود في كافة المجالات وتبني ممارساتهم وفق نشاطات تساهم في تنمية المجتمع واستخدام التقنية والأساليب العلمية الحديثة والأخذ بيد المواهب الشابة التي تعد قاعدة المستقبل وتطوير أفكارهم وفق منظور علمي وعملي وفتح المجالات كافة أمام المبدعين سواء في القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص.

وأشاد صاحب السمو حاكم أم القيوين بالدور الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال نشر ثقافة الابتكار وترسيخها كثقافة مجتمعية في كافة مجالات العمل والحياة وفي تعزيز ثقافة الابتكار ودعم البرامج والاستراتيجيات التي ساهمت في العديد من الأفكار والممارسات التي تخدم المجتمع وتنمي قدراته وتواكب التطورات العالمية في كافة المجالات لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

استدامة

وقال سموه: «إن تخصيص شهر الابتكار في دولة الإمارات يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالكادر البشري من أجل تشجيعهم على الإبداع ووضع أفكار ومقترحات يكون لها أثر كبير في العمل الإنساني وتحقيق أهداف مستدامة».

وأكد سموه أن أبناء الإمارات قادرون على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبذل الجهود في سبيل تطوير ونهضة العلوم كافة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات شهر الابتكار بقاعة الشيخ خليفة للأفراح والمناسبات بأم القيوين والتي تنظمها لجنة أم القيوين للابتكار حيث قام سموه بجولة في أرجاء المعرض المصاحب للفعاليات واستمع إلى شرح مفصل من القائمين عليه.

تكريم

ومن جهة ثانية كرم الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار المشاركين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد الذين ساهموا في إنجاح فعاليات شهر الابتكار في أم القيوين.

ومن جهته أكد العقيد سلطان راشد الشامسي رئيس لجنة أم القيوين للابتكار أن أبرز ما يميز معرض أم القيوين للابتكار 2018 افتتاح قاعة كاملة للمعارض وقاعة أخرى للجلسات وورش العمل.