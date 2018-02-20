«شؤون الوطني» تطلق «زايد والمشاركة السياسية» و«أنت في المجلس»

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إطلاق مبادرتين مبتكرتين وهما «زايد والمشاركة السياسية»، والتطبيق الافتراضي «أنت في المجلس الوطني الاتحادي»، وذلك ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار وحرصها على إطلاق المبادرات المبتكرة التي تعزز من الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع.

ويأتي تطبيق «زايد والمشاركة السياسية» ليجسد عبر ما يحتويه من صور ومقاطع تسجيلية وملفات صوتية إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإسهاماته في المجلس الوطني الاتحادي والشورى والحياة النيابية في دولة الإمارات.

في حين يسهم التطبيق الافتراضي «أنت في المجلس الوطني الاتحادي» في تعزيز المعرفة بالمجلس، من خلال فسح المجال أمام المستخدم للتعرف على وقائع الجلسة وطريقة مناقشة الموضوعات في المجلس والتفاعل بين الأعضاء والحكومة في الموضوع المطروح.

وبين طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «تبرز التطبيقات الذكية التي تعمل الوزارة على إطلاقها، حرص الوزارة على مشاركة شعب الإمارات الاحتفال بعام زايد».

مبادرات

وأضاف: «إن ابتكار مبادرات تعزز آليات العمل الحكومي وتنمية وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع، هو هدف رئيس من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وإطلاق هذه المبادرات المبتكرة يؤكد حرص الوزارة على مواكبة استراتيجية دولة الإمارات ورؤية قيادتها في تحقيق الريادة العالمية من خلال بناء التميز والتكنولوجيا المتطورة في عموم مؤسسات القطاع الحكومي».

وبين لوتاه أن شهر الإمارات للابتكار مناسبة رائدة لتمكين جميع قطاعات المجتمع من المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية قيادة الإمارات في تحويل الابتكار إلى ثقافة وأسلوب حياة، كما أنه يؤكد المكانة التي أصبح يحتلها الابتكار في تطوير العمل الحكومي والارتقاء به لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل الدول اعتماداً على الابتكار عالمياً.

وتعتبر مبادرة «أنت في المجلس الوطني الاتحادي» عملية محاكاة للواقع الحقيقي لتجربة حضور إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي، ومشاهدة الفعاليات ولقطات النقاش بالصوت والصورة، عبر أجهزة الواقع الافتراضي من خلال تواجدهم بجوار ممثلي الحكومة.