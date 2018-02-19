بعد تشييع الطفلة "دانة".. سيف بن زايد يشكر أهالي العين

شكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهالي العين على مواطنتهم الإيجابية وذلك بعد ان تنادوا للصلاة على الطفلة "دانة" عبر الرسائل الهاتفية، نظراً لرقود ذويها بالمستشفى.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "رحم الله تعالى الطفلة الأردنية "دانة" التي توفيت في حادث سير وجزى الله أهل العين خير الجزاء على مواطنتهم الإيجابية، الذين ما إن تنادوا للصلاة عليها عبر الرسائل الهاتفية، نظراً لرقود ذويها بالمستشفى "الله يشفيهم"، حتى امتلأ مسجد حمودة بن علي بالمصلين جزاهم الله خيراً."