محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان سلطان بن سحيم آل ثاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في مجلس قصر البحر اليوم - الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني والوفد المرافق له .. والذي يزور الدولة حاليا.

ورحب سموهما بالشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في بلده الثاني .. وأكدا على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه .. هنأ الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني سموهما بعودة الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان سالما معافى إلى الإمارات.. وبارك للشيخ زايد بن حمدان عودته بعد رحلة العلاج التي تكللت بالشفاء.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.