آخر الأخبار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر:
  • وام
التاريخ:
طباعة Email

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح جنوبيـة غربية - شمالية غربية / 12 - 26 / 36 كم/ساعـة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 32 - 40 / 50 كم/ساعة على البحر في البداية تقل إلى 16 - 36 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر.

البحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج ليلا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 المد الثاني عند الساعة 04:22 والجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 21 :49 ويكون في بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 المد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 18:23 الجزر الثاني عند الساعة 07:19

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى..
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 75 25
دبي 26 18 65 25

الشارقة 27 16 65 25
عجمان 26 16 60 30

أم القيوين 29 16 70 30
رأس الخيمة 29 17 65 25

الفجيرة 30 18 65 35
العين 29 15 80 25

ليوا 29 15 85 30
الرويس 23 17 80 35

السلع 24 18 80 35
دلما 24 18 85 45

طنب الكبرى 25 18 85 45
طنب الصغرى 25 18 85 45

أبوموسى 25 18 85 45

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon