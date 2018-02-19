الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا مع انخفاض آخر في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح جنوبيـة غربية - شمالية غربية / 12 - 26 / 36 كم/ساعـة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 32 - 40 / 50 كم/ساعة على البحر في البداية تقل إلى 16 - 36 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر.

البحر في الخليج العربي يكون مضطربا إلى متوسط الموج ليلا فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 المد الثاني عند الساعة 04:22 والجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 21 :49 ويكون في بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 المد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 18:23 الجزر الثاني عند الساعة 07:19

درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 75 25

دبي 26 18 65 25

الشارقة 27 16 65 25

عجمان 26 16 60 30

أم القيوين 29 16 70 30

رأس الخيمة 29 17 65 25

الفجيرة 30 18 65 35

العين 29 15 80 25

ليوا 29 15 85 30

الرويس 23 17 80 35

السلع 24 18 80 35

دلما 24 18 85 45

طنب الكبرى 25 18 85 45

طنب الصغرى 25 18 85 45

أبوموسى 25 18 85 45