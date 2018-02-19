هيئة الطرق و" الإمارات دبي الوطني" تسهلان تقسيط المخالفات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني مبادرة يجري العمل بمقتضاها على تقسيط دفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة لمستخدمي الطريق وتقسيط دفع رسوم بطاقات المواقف الموسمية وذلك وفق فترات زمنية مختلفة حسب مبلغ الغرامة بواسطة بطاقات الائتمان الخاصة بهم وبدون فوائد. جاء ذلك استنادا إلى اتفاقية شراكة وُقِّعَت بين الطرفين جرت مؤخرا.

وأوضح أحمد الكعبي مدير إدارة تنفيذي المالية في الهيئة أن الهيئة اتفقت مع بنك الإمارات دبي الوطني على خطة لدفع مبالغ الغرامات المترتبة على المخالفات التابعة للهيئة ودفع تعرفة المواقف الموسمية وذلك من خلال تقسيطها بدون فوائد على مدى (3) أو (6) أو (9) أو (12) شهرا.

ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من خطة الدفع عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المتحرك من بنك الإمارات دبي الوطني وعبر جميع محطات نقاط البيع من هيئة الطرق والمواصلات.

بدوره ذكر أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول ومدير عام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني ان هذه المبادرة تأتي انطلاقا من حرص بنك الإمارات دبي الوطني لدعم مسيرة المسؤولية المجتمعية ولتعزيز خدمة متعاملي البنك والهيئة من خلال توفير حلول دفع مميزة وسلسة.