«أخبارالساعة»: مشاعر الفرحة انتشرت في ربوع الوطن بعودة زايد بن حمدان

أبرزت نشرة «أخبارالساعة» مشاعر الفرحة والابتهاج والاطمئنان التي انتشرت في جميع ربوع دولة الإمارات بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، إلى أرض الوطن معافى من رحلته العلاجية.

وقالت النشرة في افتتاحيتها تحت عنوان «الفخر ببطولات وتضحيات أبناء الإمارات» إن هذه المشاعر تدعو إلى الفخر والثقة والاعتزاز بشباب الوطن الأبطال، الذين يقدمون نموذجاً رائعاً في حب الوطن والاستعداد للتضحية من أجله بكل غالٍ ونفيس، كي يبقى علم الإمارات خفاقاً عالياً في ميادين الحق والواجب. فحينما انضم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أبطال قواتنا المسلحة المشاركين في التحالف العربي في اليمن، فإنه كان يقدم القدوة لأبناء الوطن جميعاً في التضحية والفداء والانتماء، ولعل هذا ما يفسر مشاعر الفرحة الطاغية التي عمت أرجاء وطننا الغالي، احتفاء بعودته سالماً معافى.

وأضافت «حينما يشارك أبناء شيوخنا الكرام جنباً إلى جنب مع أبناء الوطن في ميادين الحق والواجب فإنما هذا يعبر بجلاء عن قوة وتماسك وتلاحم هذا الوطن، ويؤكد أن مقولة البيت متوحد ترتكز على إيمان حقيقي لدى الجميع، قيادة وشعباً، بقيمة الانتماء إلى هذا الوطن والحرص على أن يظل متوحداً آمناً مستقراً. وحينما يرى أبناء الوطن أبناء شيوخنا الكرام بجانبهم في ميادين الحق والواجب، فإن هذا أمر يدعو إلى الثقة والاطمئنان على مستقبل وطننا الغالي، فسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، نجل حاكم رأس الخيمة الذي أصيب في إحدى العمليات باليمن، وكثيرون من أبناء شيوخنا الكرام الذين شاركوا مع أبطال قواتنا المسلحة في اليمن يقدمون الدليل على تفرد قيادتنا الرشيدة التي تقدم دائماً القدوة في كل شيء».

قدوة

أوضحت نشرة «أخبارالساعة» أن قيادتنا تؤكد بمواقفها ومبادراتها أن الدفاع عن الوطن والعمل على رفع رايته في ميادين الحق والواجب هما أنبل الأهداف والغايات التي من أجلها يتنافس الجميع، وفي مقدمتهم أبناء شيوخنا الكرام، ضاربين المثل والقدوة للجميع في كيفية الانتماء إلى الوطن والاعتزاز بالدفاع عنه والفخر بحمل رايته والدفاع عن مبادئه في نصرة الحق والتضامن مع الأشقاء.