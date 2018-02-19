ولي عهد أم القيوين: زايد بطل من أبطالنا الميامين

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن عودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى أرض الوطن محفوفاً برعاية الله تعالى وحفظه وابتهاج الإمارات قيادة وشعباً بعودة بطل من أبطالنا الميامين إنما هي تعبير صادق عن محبتهم وتقديرهم له ولأبناء الوطن الأوفياء الذين يقدمون أرواحهم الغالية للذود عن حياض الوطن ومكتسباته. وأعرب سموه في كلمة له بهذه المناسبة عن فخره وأبناء الوطن بالبطولات التي يحققها أبناء قواتنا المسلحة الباسلة في ميادين الكرامة والمجد.. ودعا الشباب إلى الاقتداء بنظرائهم من أبطالنا الميامين.