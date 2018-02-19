محمد بن زايد: بقيادة خليفة ماضون في تمكين القيادات الشابة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن مواردنا البشرية الوطنية هي أغلى ثروة نملكها، وأن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تأهيل وتدريب وتمكين القيادات المستقبلية الشابة لتمتلك زمام المبادرة وتقود دفة المسيرة نحو المستقبل، مشيراً سموه إلى أن سمعة بلادنا تظل دائماً بين أعيننا كهدف نسعى إليه في أعمالنا وجهودنا ومسيرتنا.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مع أعضاء برنامج تطوير قيادات أدنوك الشابة، حيث شاركهم سموه في غداء عمل ونقاش مفتوح تطرق إلى آليات عمل البرنامج. من جهة ثانية هنأ سموه، سيريل رامافوزا بمناسبة تسلمه مهامه رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة وذلك في اتصال هاتفي أمس أكد سموه خلاله متانة علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا، وأعرب سموه عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: