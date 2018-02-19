محمد بن زايد يهنئ رامافوزا بتسلمه مهامه رئيساً لجنوب أفريقيا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيريل رامافوزا بمناسبة تسلمه مهامه رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه، خلال اتصال هاتفي جرى أمس مع الرئيس الجديد لجنوب إفريقيا، متانة علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، والعمل معاً من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لشعب جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا الجديد عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جنوب إفريقيا وشعبها، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والرفعة.