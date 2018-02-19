274 فريقاً تتنافس في مسابقة تحدّي الإدارة العالمي

انطلقت الجولة الأولى من منافسات تحدي الإدارة العالمي، المقامة على مستوى دولة الإمارات، تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهي أكبر مسابقة استراتيجية وإدارية للطلاب والمهنيين الموهوبين في العالم، بمشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم، و274 فريقاً إماراتياً تتنافس للفوز على المستوى الوطني قبل التأهل للنهائيات العالمية التي سوف تستضيفها دبي في أبريل 2018.

وبرعاية حصرية من قبل مجموعة الفطيم للسيارات الرائدة في قطاع السيارات في المنطقة، إلى جانب مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة كشريك حصري للمعرفة وكليات التقنية العليا كشريك أكاديمي استراتيجي.

وفي هذا العام، يشارك 315 طالباً مواطناً في المسابقة من أصل 923 طالباً من دولة الإمارات العربية المتحدة يمثلون 274 فريقاً.

وتركز المسابقة على اعتماد نهج التعلّم التجريبي بحيث تتيح للمشاركين «التعلم من خلال الممارسة»، وتطوير مجموعة من المهارات الأساسية في قطاع الأعمال مثل القيادة، والعمل الجماعي، والتواصل، وإدارة الوقت، وتنمية القدرة على التوقع إلى غير ذلك من المهارات التي تتطلبها القيادة في المناصب الإدارية العليا. كما يتوجب على الفرق المشاركة التعامل مع العديد من التحديات المختلفة بهدف تحقيق أعلى أداء استثماري للشركة الافتراضية التي يتولون إدارتها.

وقال عبد الرحمن صقر، رئيس إدارة الموارد البشرية في مجموعة الفطيم للسيارات والخدمات المساندة لمجموعة الفطيم: «تُشكل هذه المسابقة منصة مثالية لتطوير المهارات القيادية لدى الشباب، والتي هي ضرورية لخلق جيل من القادة المؤهلين في المستقبل قادرين على بناء اقتصاد المعرفة والحفاظ على التنمية المستدامة، إنني فخور بأن أرى عددا متزايدا من الطلاب الإماراتيين يشاركون كل عام، وهذا من شأنه أن يوفر الفرصة لتنمية مهاراتهم وخبراتهم وشبكات علاقاتهم، خصوصاً ونحن نستعد لاستضافة النهائيات العالمية من المسابقة في دبي للمرة الأولى، ونحن في الفطيم، نسعى جاهدين لتبني وتشجيع الابتكار في جميع المجالات بما في ذلك دعم ورعاية المواهب المحلية لتمكينهم من كل فرصة للنمو والنجاح».

وفي كل عام يتم تنظيم منافسات على المستوى الوطني ومن ثم ينتقل الفائزون لتمثيل بلدانهم في النهائيات العالمية. ويمثل عام 2018 السنة الخامسة من المسابقة التي سوف تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم فيها استضافة النهائيات العالمية لأول مرة في دبي.

وستشهد النهائيات حضور أفضل الفرق من أكثر من 30 دولة في دبي لتتنافس وتتوج كبطل تحدي الإدارة العالمي.

وقد شهدت نسخة العام الماضي من المسابقة في الإمارات اهتماماً واسعاً، حيث شارك فيها أكثر من 900 مشارك و253 فريقاً منهم 423 فتاة، بزيادة نسبتها 30% عن عام 2016.

وفي عام 2017، تُوّج فريق «روح الاتحاد»، المكون من خديجة المرزوقي وعفراء المزينة وعهود آل علي وعهود أحمد من كليات التقنية العليا بمسابقة تحدي الإدارة العالمي كأول فريق إماراتي بالكامل يفوز بهذه المسابقة.

ولتعزيز القيمة الأساسية لـ«التعلم من خلال الممارسة»، وهي ركيزة أساسية لمسابقة تحدي الإدارة العالمي، أرسلت الفطيم للسيارات الفائزين إلى اليابان لتعلم أفضل الممارسات التجارية، واستكشاف وفهم أساسيات التراث والثقافة اليابانية. وقد زار الفريق الإماراتي الفائز معرض طوكيو للسيارات وشارك في جلسات نقاشية مع فريق الإدارة العليا في شركة تويوتا اليابانية.