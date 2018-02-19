إطلاق الدورة الثانية من برنامج «المستشار الإداري الداخلي»

أعلن «مركز الإمارات للمعرفة الحكومية» التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن بدء التسجيل في دورته الثانية من برنامج «المستشار الإداري الداخلي»، والذي يهدف إلى بناء قدرات أصحاب الخبرة من موظفي الجهات الحكومية لتقديم الخدمات الاستشارية لجهاتهم وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. وذلك من خلال تزويدهم بقواعد وأساسيات المهنة والأدوات والتطبيقات في مجال الاستشارات الإدارية.

يقوم مركز الإمارات للمعرفة الحكومية بمنح شهادات «المستشار الإداري الداخلي» للمتدربين الذين اجتازوا مرحلة التقييم، كما يمكن للحاصلين على شهادة «المستشار الإداري الداخلي» المشاركة في برامج أخرى منها برنامج تأهيل المستشارين في منظومة التميز الحكومي.

ريادة

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، تحظى دولة الإمارات بمكانة ريادية عالمياً كمركز لنشر المعرفة الحكومية وبيت خبرة لأفضل الممارسات في مختلف مجالات العمل الحكومي، الأمر الذي انعكس على أداء أجهزتها الحكومية المختلفة، والتي باتت تتمتع بتنافسية عالية، وأصبحت ثقافة المعرفة منتشرة بشكل ملحوظ في الأوساط الحكومية، وباتت هيئات الدولة ومؤسساتها ترتكز على هذه المعرفة الحكومية الكبيرة، وإسقاطاتها المختلفة على القطاعات الحيوية للدولة في الاستعداد لمرحلة اقتصاد المعرفة، واقتصاد ما بعد النفط».

جهود

وأضاف: «وبسبب تصاعد وتيرة تنامي المعرفة الحكومية في دولة الإمارات، كثفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية جهودها الرامية إلى بلورة الاعتبارات التي تجعل مهنة الاستشارات الإدارية أمراً ضرورياً في نطاق العمل الحكومي أو الخاص، لما لها من دور مهم في صياغة مستقبل العمل المؤسسي».

مهارات

وقالت سارة طالب، مدير مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: «يهدف برنامج المستشار الإداري الداخلي الذي أطلقه المركز بدفعته الثانية إلى تزويد المشاركين بمنظومة من المهارات والخبرات اللازمة لتطوير العمل الإداري في جهة أو مؤسسة ما وتمكينهم من نقل المعرفة الحكومية وتقديم الاستشارات الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة من رفع القدرة المؤسسية بما يتوافق مع توجهات حكومة المستقبل. هذا وقد شارك في البرنامج بدفعته الأولى والتي عقدت في نوفمبر 2017 26 منتسباً من 14 جهة حكومية في الدولة».

تمكين

وأشار المهندس وسام ضبيط، المستشار الإداري المعتمد والمقيم لدى مركز الإمارات للمعرفة الحكومية: إلى أن برنامج المستشار الإداري الداخلي يهدف إلى تمكين المشاركين بالمعرفة المهنية والمهارات اللازمة والمتعلقة بمهنة الاستشارات الإدارية وإحاطتهم بأخلاقيات مهنة الاستشارات الإدارية العالمية.