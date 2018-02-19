«اتحادية الكهرباء» تركب 50 محطة شاحن أخضر 2018

كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«البيان»، أن الهيئة تعتزم تركيب 50 محطة شاحن أخضر بالمناطق الشمالية للسيارات الكهربائية خلال العام الجاري، بينها 10 محطات للشحن السريع و40 محطة للشحن المتوسط، وسيكون الشحن مجانا لغاية 2020 بهدف تشجيع الإقبال على هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة، لافتا إلى أن الهيئة سوف تدرس إقبال الجمهور على استخدام هذه السيارات.

وقال وفقاً لاجتماعات الفريق التنفيذي لمؤشرات الطاقة المنبثق من الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية التي تم تشكيلها بواسطة مكتب رئاسة مجلس الوزراء تم خلال الاجتماع الافتتاحي في 29 يناير 2017 الاتفاق على أن يتم تكوين مسار عمل للسيارات الكهربائية وتفعيلها، وتم الطلب من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء العمل تركيب شواحن للسيارات الكهربائية بالإمارات الشمالية.

رؤية الإمارات

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية الإمارات 2020 واستراتيجية الطاقة 2050 المتعلقة بنشر استخدامات الطاقة النظيفة في كل المجالات وعلى الأخص مجال النقل المستدام، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة، وتنويع أصول ومصادر دخل الهيئة، وتعزيز سمعتها في مجال نشر استخدامات الطاقة النظيفة بالدولة، إلى جانب تحقيق سعادة الجمهور من مالكي السيارات الكهربائية.

أهداف المشروع

وأوضح محمد صالح أن الهيئة اشترت 10 سيارات كهربائية، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تحقيق الريادة للهيئة في تبني وتنفيذ مبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة، توفير محطات شحن السيارات الكهربائية للجمهور .

وتابع: يتكون نطاق عمل المشروع من تركيب 50 محطة شاحن سيارات كهربائية من الأنواع التالية: محطات الشحن السريع: وتقوم بشحن 80% من بطارية السيارة الكهربائية خلال 20 –45 دقيقة، وذلك بحسب نوع البطارية وسعتها وسيتم تركيب حوالي 10 شواحن سريعة بمحطات الوقود بالطرق السريعة، ثم محطات الشحن المتوسط: تقوم بشحن بطارية السيارة خلال 2-4 ساعات، وذلك بحسب نوع السيارة وحجم البطارية.

ووفقاً للتواصل وموافقة الجهات المختلفة سيتم تركيب 40 محطة شاحن متوسط بالمواقع التالية:

مكاتب الهيئة، والدوائر الحكومية والمستشفيات والجامعات، والفنادق والمنتجعات، إلى جانب محطات البترول، والمواقع السياحية، والمراكز التجارية، والحدائق العامة، والموانئ والمطارات، وقال محمد صالح: يعتمد متوسط المسافة التي تستطيع السيارة الكهربائية أن تقطعها على سعة البطارية ونوع السيارة، وعموماً يمكن للسيارة الكهربائية أن تقطع مسافة تتراوح بين 120 إلى 500 كيلومتر بعد شحنها.

توزيع

تتوزع محطات الشاحن الأخضر المزمع تركيبها على النحو التالي: 20 في رأس الخيمة، 7 في عجمان، 7 في الفجيرة، 3 في المنطقة الوسطى، ومحطتان في دبا الفجيرة، و3 محطات في أم القيوين، و8 محطات في مكاتب الهيئة المختلفة.