بلدية الشارقة تبتكر مركبة المسح الرقمي الأولى من نوعها بالمنطقة

استقطبت " مركبة المسح الرقمي " الأولى من نوعها على مستوى المنطقة التي عرضتها بلدية مدينة الشارقة في واجهة المجاز المائية ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة اهتمام الحضور لما تتضمنه من تطورات رقمية تستخدم للمرة الأولى لرصد تجاوزات المواقف.

والمركبة الرقمية المكسوة في جوانب بارزة منها باللون الأخضر يثبت على سقفها كاميرا متحركة تشكل طفرة في عالم التفتيش كونها قادرة على مسح 3000 سيارة في الساعة الواحدة مما يوفر الجهد الكبير والوقت ويسهل عمل فريق تفتيش المواقف.

و تم تجهيز مركبة المسح بجميع التقنيات الرقمية التي ترتبط بأنظمة متطورة تحاكي منظومة الابتكار التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع قطاعاتها.

و قال أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إن مشروع المركبة الرقمية تم تجربته بنجاح وسيتم تعميمه في جميع المناطق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف إن المركبة - التي تعزز جهود الكادر البشري - تستطيع من خلال الكاميرات التي تعتليها قراءة لوحات المركبات المستخدمة للمواقف العامة من خلال تقنية خاصة ترصد التجاوزات الموجودة وتقدم البيانات والإحصاءات عن نسبة إشغال المواقف وأوقاتها ونسب استخدام وسائل الدفع المختلفة.