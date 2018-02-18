أسرة علي خليفة المسماري تستقبل نبأ استشهاده بمشاعر الفخر

استقبلت عائلة الشهيد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري من منطقة الغرفة بالفجيرة ، نبأ استشهاد ابنهم بمشاعر فخر واعتزاز باستشهاده اثناء قيامه بالدفاع عن تراب الوطن، والذود عن حياضه بروح وطنية عالية، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار باذن الله.

يذكر ان الشهيد يبلغ من العمر 29 عاما ، متزوج ولديه بنت تدعى فاطمة ذات ال 3 سنوات وولد اسمه خليفة سنة ونصف، عدد أفراد أسرته 9 منهم أربعة اشقاء في السلك العسكري وخمس شقيقات ، عرف عنه بره بوالديه، وعلاقته الطيبة مع أهله وجيرانه ، كان محبوباً من الجميع، ودائم الابتسام ، التحق مع قوات التحالف منذ البداية ، سافر عدة مرات لليمن وكان اخرها قبل أسبوعين من الآن ، ودع أهله بهمة الأبطال ، حيث كان دائم التواصل مع أشقائه يطمئنهم عن حاله ويطمئن عليهم .

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت اليوم عن استشهاد احد جنودها الرقيب علي المسماري من الفجيرة ، أثناء مشاركته في قوات التحالف باليمن ، وتقدمت " بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهيد، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ".