عبدالله بن زايد يشهد إحياء ذكرى "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي"

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مساء أمس الحفل الذي أقيم في أبوظبي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي".

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدور الرائد الذي قدمته المنحة على مدار 10 سنوات في رفد الدولة بالمخرجات الوطنية المسلحة بأرقى المهارات العالمية والقادرة على أداء دور فاعل في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مختلف قطاعات الدولة.

وأشار سموه إلى أن برنامج "منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي " يقدم فرصة فريدة ومتميزة لمجموعة مختارة من طلبة الجامعات الموهوبين للمشاركة في برنامج دراسي تم تصميمه بشكل خاص من أجل تأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل.

ويقبل برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي الطلبة الأكثر تميزا في الجامعات الحكومية حيث صمم هذا البرنامج باستشارة دائرة التعليم والمعرفة والجامعات والكليات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة نيويورك أبوظبي.

ويقدم البرنامج تجربة تعليمية وثقافية غنية لا تضاهى لتطوير القدرات الريادية للطلبة الموهوبين والمتفوقين في أعوامهم الدراسية الثالثة والرابعة في مؤسسات التعليم العالي الوطنية بدولة الإمارات.

ويتيح البرنامج إمكانية الوصول إلى شبكة الأبحاث والتعليم والريادة العالمية التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي بهدف تعزيز الوعي بالقضايا والتحديات الدولية وتطوير قدرات الباحثين على صياغة المستقبل.