محمد بن زايد يبحث المستجدات وتعزيز العلاقات مع سيناتور أميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الشاطئ أمس السيناتور الأميركي توم كوتون عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أركنسا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه خلال اللقاء بالسيناتور الأميركي وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في ضوء الحرص المتبادل على تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض سموه والسيناتور كوتون عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.. كما تم استعراض المبادرات والجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير دولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق للسيناتور الأميركي.