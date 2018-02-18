حكام الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يحضرون أفراح المدفع وتريم

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل الاستقبال الذي أقامه حمد بن عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد رئيس مجلس إدارة الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبدالعزيز حمد عمران بن تريم.

وحضر الحفل الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء بالشارقة.

كما حضر الحفل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.