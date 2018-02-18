46% من دكك سوق سمك المشرف بأبوظبي خالية

كشفت جولة لـ «البيان»، عن العزوف على سوق السمك في المشرف مول بأبوظبي، حيث تم رصد العديد من المحال التجارية خالية من الباعة، إذ وصل إجمالي المحال التجارية ما نسبته 46 % من إجمالي عدد المحال 67، الأمر الذي دعا المستهلكين للعودة إلى سوقي السمك القديم في الميناء، ومدينة زايد في أبوظبي.

وكانت جمعية الصيادين في أبوظبي، قد افتتحت سوق السمك في المشرف مول منذ 5 سنوات، لتخفيف الضغط على سوقي السمك في ميناء أبوظبي ومدينة أبوظبي، والمحال التجارية الأخرى في مدن ضواحي أبوظبي، إلا أن الأمر عاد كما كان عليه، ما دفع سكان العاصمة إلى انتقاد الوضع، لكون سوق السمك بالمشرف مول، تحتوي على 75 محلاً مقسمة إلى ثلاثة أقسام منفصلة، الجزء الأول منها لعرض الأسماك، والثاني للتنظيف، والثالث برادات للحفظ، ومصممة بطريقة تمنع انتشار الروائح، لوجود آليات متخصصة بتقنيات عالية لشفط الروائح من الداخل.

وقال الحجي مراد علي: في بداية افتتاح السوق، فرحنا كثيراً، لكون المكان حديثاً ومجهزاً بأحدث التصاميم لبيع الأسماك فيه، ولكن منذ بداية العام الماضي، بدأ السوق يتراجع شيئاً فشيئاً، ولا نعلم لماذا، وباتت الدكك تخلو من الباعة والأسماك، الأمر الذي دفعنا للعودة إلى شراء الأسماك من المحال الخارجية في ضواحي أبوظبي، بالتحديد منطقتي بني ياس والشهامة.

من جانبها، قالت أم بدر، كنت آت من مدينة الرحبة فقط لشراء الأسماك من سوق السمك بالمشرف مول، والسبب يكمن لعدم انتشار رائحة الأسماك التي كانت تلصق في ملابسنا، موضحة أن الفترة الحالية آتي، ولكن الأمر اختلف تماماً عما كان عليه سابقاً، فلم أعد أرى الباعة، وكأن السوق مغلقاً، وحتى البائعون من الجنسيات الآسيوية، وغير ملمين باللغة العربية أو العامية، لكي نتفاهم معهم حول سعر الأسماك أو الإرشاء حول سؤال ما.

وأما خليفة علي قال: إن السوق يفتقر للنشاط، وعاد المستهلكون إلى الأسواق القديمة، والسؤال هنا، لم خصصت الجمعية ميزانية لبناء السوق وهو خامل غير حي، لافتاً أن 35 دكة سمك خالية، ليس بالأمر السهل، كي يصمت المستهلك عنه، أين دور البلديات في مراقبة التراخيص .

ورداً على آراء المستهلكين، أفاد محمد مجرن المرر رئيس تيسير الأعمال في جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك لـ «البيان»، بأن الجمعية تعمل حالياً على تشغيل هذه الدكك من جديد، مشيراً إلى أن السوق يضم 75 محالاً، خصص 5 منه لتنظيف الأسماك، و3 للمطاعم والشوي .

وأضاف أن الجمعية تدعو كل مواطن يرغب بامتلاك محل لبيع الأسماك، الفرصة متاحة له للتسجيل، لافتاً إلى أن أسعار الإيجار في سوق السمك بالمشرف مول، تنافسية، أقل عن تكلفة الإيجار في سوق السمك في الميناء، الذي يصل في حدود الـ 40 ألف درهم سنوياً، وتعمل الجمعية أيضاً في الإعلان عن مطروح الإيجار للراغبين .