محمد بن راشد في ديوانه الجديد «زايد»: سنوات زايد الـ87 غيّرت التاريخ

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سنوات عمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الـ87، كانت موسومة بالتطوير والخير والملامح الإنسانية والإنجاز والنجاح، ووصفها سموه في مقدمة ديوانه الجديد بعنوان «زايد»، بأنها غيرّت التاريخ، وكتبت صفحة جديدة في تاريخ الدول اسمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموه: «87 عاماً لم يكن زايد فيها واحداً، بل هو الأمة حين النوب». وتابع سموه: «87 قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد، وفي حب زايد، لم ننسَه، ولن ننساه».

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