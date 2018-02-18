خالد يوسف يكشف الحقائب المشبوهة بذكاء

ابتكر خالد أحمد يوسف مدير أول مبنى المطار رقم 1 في دبي «الممر الذكي» والذي يقوم باكتشاف وفصل الحقائب المشبوهة، وتتبعها منذ لحظة الوصول إلى الانتهاء من تفتيشها بعيداً عن الحقائب السليمة، عبر وضع شريحة ممغنطة بطريقة آلية تتلف تلقائياً عند الخروج، والابتكار تكلفته بسيطة جداً مقارنة بفوائده والنتائج التي حققها منذ إطلاقه.

وأكد خالد يوسف أن تزايد أعداد المسافرين في مطارات دبي والتي تخطت 83 مليون زائر سنوياً يجعل حجم الحقائب التي يتم التدقيق عليها كبيراً، وانطلاقا من التسهيل على الجمهور وتحقيق أعلى معدلات السعادة دون إيقافهم فترات طويلة، برزت الحاجة إلى نظام أمني تفتيشي للحقائب سريع يحقق منظومة الأمن الناعم وخصوصية المسافرين القادمين إلى الدولة، ويقوم على الفصل بين الحقائب المشبوهة والسليمة عبر ما أطلق عليه «الممر الذكي».

شريحة

وأشار خالد إلى أنه يتم وضع شريحة ممغنطة صغيرة جداً في الحقائب للفصل فيما بينها وتتبع كافة أنواع الحقائب التي يتم تفتيشها جميعاً بمجرد الوصول، ويتم تحويل الحقائب المشبوهة في مسار مختلف عن السليمة، وتصل إلى مرحلة التفتيش النهائية عند الاستلام من قبل أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لكل حالة، دون تعطيل الآخرين.

ولفت خالد يوسف إلى أن الممر الذكي يقوم بإحصاء أعداد الحقائب بنوعيها، مبيناً أنه تم تركيب 25 ممرا ذكيا في كافة مطارات دبي ويتم زيادة العدد وفقا للمستحدثات، كما إن النظام آلي ولا يحتاج إلى عدد من الموظفين ما يعني أنه يوفر الكلفة التشغيلية.

وأكد أن النظام عمل على اختصار زمن التفتيش إلى صفر للحقائب السليمة، والتسريع في إلقاء القبض على المتهمين في الحقائب المشبوهة، منوهاً بتتبع تلك الحقائب عبر غرفة العمليات، والكشف عن آلاف الحقائب المشبوهة بعد تطبيق النظام. وأشار خالد إلى أن الممر الذكي عرض في العديد من المعارض المحلية والعالمية وحازت الفكرة العديد من الجوائز وإمكانية تطبيقها في مطارات أخرى.