شرطة دبي و«تحقيق أمنية» تحوّلان حلم طفل إلى حقيقة

حققت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية» في الإمارات العربية المتحدة، وضمن مبادرات المؤسسة المتنوعة، أمنية الطفل سيف أحمد سعيد سيف الكتبي البالغ من العمر 8 سنوات، في الانتساب إلى شرطة دبي، تيمّناً بوالده، والعمل كشرطي ضمن فريق شرطة دبي ليوم واحد.

تواصل

وأكد اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، خلال استقباله الطفل بحضور العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وهاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، والملازم أحمد سعيد سيف الكتبي، وسمر الصيداوي مدير مكتب المؤسسة في دبي، أكد أن التفاعل مع أفراد الجمهور ومد جسور التواصل معهم وتعزيز دور شرطة دبي المجتمعي تمثل إحدى القيم الثلاث للهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي وهي الأمن والتواصل والابتكار، مضيفاً أن شرطة دبي طالما كانت رائدة في مبادراتها المجتمعية، وهي حريصة على تحقيق تطلعات حكومة دبي لخلق مجتمع سعيد ينعم بالأمن والأمان والحياة الكريمة المطمئنة.

رسالة

وقال اللواء المري إن شرطة دبي تُؤمن بأهداف ورسالة مؤسسة «تحقيق أمنية» الإنسانية والسامية، وتفخر بتعاونها مع المؤسسة من خلال هذه المُبادرة المُميّزة لتحقيق أمنية أحد الأطفال المرضى، مُشيداً بجهود مؤسسة «تحقيق أمنية» الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو مُزمنة تُهدد حياتهم، والتي تُسهم، وبشكل إيجابي، في رفع معنويات هذه الفئة من الأطفال وتشجيعهم على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، كما تزرع الأمل في نفوس عائلاتهم خلال رحلة العلاج الطويلة والمريرة.

تكافل

بدوره، قال هاني الزبيدي إن هذه المبادرة هي جزء من مبادرات المؤسسة المتنوعة التي تنظمها تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2018 عام زايد المؤسس والقائد، مشيداً بالجهود الكبيرة والمُتميّزة لشرطة دبي، وعلى أعمال الخير الإنسانية التي تُمثّل جوهر شرطة دبي التي تتبنّى قيم العطاء والتكافل والأمان لتحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع، مؤكداً حرص شرطة دبي على تحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع بشكل عام، والأطفال المرضى بشكل خاص من خلال مبادرات متنوّعة ومبتكرة تساهم في تحقيق أحد أهداف استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، إضافة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في العمل على إسعاد المجتمع عبر تقديم خدمات تنال رضا الناس.