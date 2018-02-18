مريم العبدولي..وجه للسعادة

مريم أحمد العبدولي تميزت بعشقها للعمل التطوعي والإنساني ونذرت نفسها لخدمة المجتمع والوطن وتشارك في كافة الفعاليات والمناسبات الوطنية في الإشراف والمتابعة لتنظيم الفعاليات، إلى جانب عملها موظفة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان منذ عام 2006، حيث عملت في مواقع مختلفة في مجالات العمل البلدي ونالت العديد من شهادات التقدير والتميز في عملها وتطمح إلى نيل أرفع الشهادات العليا في العلوم الإدارية، ونالت جائزة النقوة للتميز الوظيفي فئة الموظف الإشرافي.

العبدولي حصلت على بكالوريوس علوم تطبيقية من جامعة زايد في دبي عام 2003، ثم بدأت مسيرتها العملية موظفة في إدارة الرخص التجارية في عام 2006 ببلدية عجمان، حيث عملت في مجال إصدار الرخص المختلفة واكتسبت معارف متنوعة في متطلبات ممارسة الأنشطة التجارية والخدمية، وبعدها انتقلت للعمل في إدارة تقنية المعلومات بالدائرة مسؤولة وحدة الخدمات الإلكترونية، وساهمت في تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني، وعملت في عام 2016 بإدارة مشروع التسجيل الإلكتروني الخاص بنظام تصديق العقود الإيجارية الذي أحدث نقلة نوعية في تصديق عقود الإيجار، وساهم في توفير الوقت والجهد للمتعاملين وتخفيف الازدحام على مراكز الخدمة في مقر الدائرة ويعد من أبرز إنجازات الدائرة في تطوير الخدمات وإحداث نقلة نوعية في تصديق العقود وتسجيلها إلكترونياً.

وحصلت مريم العبدولي خلال عام 2017 على الدبلوم الدولي للقيادات الاستثنائية من كلية روما لإدارة الأعمال في إيطاليا، كما هي تعمل متطوعة ضمن فريق سفراء السعادة منذ انطلاقة الفريق وشاركت في العديد من الفعاليات الخيرية والإنسانية منها مبادرة «سحوركم علينا» وهي توزيع وجبات السحور على المصلين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وشاركت في حملة حماة العلم وذلك بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، ومشاركة كبار السن فرحة العيد ضمن مبادرة «وقتنا معكم عيد» والعديد من المبادرات الوطنية والإنسانية.

كما تعمل متطوعة بمجلس إدارة شبكة رؤية الإمارات الإعلامية ومسؤولة القناة الإعلانية في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشبكة.