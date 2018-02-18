اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي تطلق «دليل العمالة الوافدة»

أطلقت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي «دليل العمالة الوافدة»، وهو عبارة عن كتيب إرشادي بثلاث لغات لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، والذي سيتم توزيعه مجاناً على 100الف عامل كمرحلة أولى من أصل نحو 1.5 عامل في دبي، سيتم استهدافهم جميعا ضمن خطة تدريجية وذلك في صالات التدريب بمراكز اللياقة الطبية بدبي مثل مركز المحيصنة ومراكز المناطق الحرة بجبل علي «جافزا» والسكنات العمالية والشركات والمؤسسات وكافة التجمعات.

تشريعات

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي بفندق العنوان إن الدليل الجديد يقدم نموذجاً إرشادياً يساعد العمال على بدء حياتهم العملية الجديدة في إطار التشريعات السارية في الدولة، ويعرفهم بواجباتهم الوظيفية وحقوقهم في ما يتعلق بساعات العمل وطرق تقديم البلاغات في حال حدوث تجاوزات من رب العمل، مشيراً إلى أن الدليل يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي «مرحباً بكم في دولة الإمارات» و«اعرف واجباتك ومسؤولياتك» و «استمتع بوقتك في دولة الإمارات العربية المتحدة».

مواصفات

وأوضح بن سرور أن الدليل الإرشادي الذي هو بحجم كف اليد تقريبا يضم كافة النقاط المحورية التي يحتاجها العامل سواء المستجد أو القديم تتصدرها الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بكافة أشكالها ونموذج عقد عمل والتصريح وحالات الفصل من العمل حل النزاعات ومكافأة نهاية المدة والسلوكيات والعقوبات وإجراءات السلامة والإصابات المهنية وقرار والتجاوزات التي يقوم بها العمال في مقدمتها العمل لدى الغير وعقوبتها 50 ألف درهم ومخالفة فترة الإقامة وعقوبتها 25 درهماً عن كل يوم من الأشهر الستة الأولى و 100 عن كل يوم يتجاوز السنة.