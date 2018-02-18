تدشين توسعة العناية المركزة بمستشفى عبيدالله في رأس الخيمة

دشن مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله في رأس الخيمة مشروع توسعة غرف العناية المركزة وزيادة عدد الأسرة من 3 إلى 7 أسرة، ضمن الخطط المستقبلية لضمان تقديم أفضل رعاية صحية والارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والحالات الحرجة.

وأكد الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى عبيدالله وكبار السن برأس الخيمة، أن التوسعة الجديدة يتم تنفيذها وفق أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال تماشياً مع الخطط التطويرية، التي تشهدها منشآت المستشفى، تنفيذاً لتوجيهات وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشار إلى أن مشروع توسعة قسم العناية المركزة يتضمن الاستفادة من مساحة قسم الكلى القديم وضمه إلى قسم العناية المركزة لاستيعاب أكبر عدد من المرضى وتوفير عناء الجهد الكبير الذي كان يواجهونه وخاصة كبار السن منهم خلال نقلهم إلى مستشفى صقر، لافتاً إلى أن التوسعة تتضمن إنشاء 7 غرف رعاية مستقلة مقارنة بالوحدة القديمة التي كانت تضم 3 أسرة.

وأضاف الطير: استقبل قسم الرعاية المركزة خلال العام الماضي 890 حالة بمجموع أيام علاج 4683 يوماً، حيث يضم القسم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة، لافتاً إلى أن النسب المرتفعة لإشغال الأسرة بالمستشفى تعود إلى ثقة المتعاملين بالخدمات الطبية المتطورة، التي يقدمها المستشفى التي تتوزع على 16 تخصصاً منها أمراض الكلى والقلب والأعصاب والباطنية الجهاز الهضمي.

واستقبل العام الماضي 2333 حالة، وأجرى 15655 عملية غسيل كلوي.