محمد بن راشد: زايد عمّر للخير دولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سنوات عمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، الـ87، غيرّت التاريخ، وكتبت صفحة جديدة في تاريخ الدول اسمها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «87 عاماً هو عمر زايد، فيها عمّر للخير دولة، وأضاف لأعمار شعبه عمراً جديداً عنوانه الرخاء بعد الشدة، والراحة بعد التعب، والسعادة إلى الأبد، 87 عاماً لم يكن زايد فيها واحداً، بل هو الأمة حين النوب». وتابع سموه: «87 قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد، وفي حب زايد، لم ننسَه، ولن ننساه».

جاء ذلك في مقدمة الديوان الشعري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أخيراً، بعنوان «زايد»، حيث يحفل بقصائد لسموه تعد من عيون الشعر العربي، مزدانة بالتغني والفخر بمواقف ومناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويحكي فارس العرب في هذا الديوان، الذي يتزامن صدوره مع مناسبة «عام زايد» في دولة الإمارات، عن فرائد حكيم العرب ومؤسس دولة الإمارات.

ويشتمل الديوان على صور عديدة، منها صور للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وللشيخ زايد مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصورة للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، ويتضمن أيضاً، باقة قصائد تعكس العلاقة الوثيقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

إضافة إلى قصيدة يؤكد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على مكانة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في قلوب أبناء الوطن، إلى جانب مجموعة قصائد عن موضوعات وطنية وقومية. وقد ختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقدمة الديوان بأبيات شعرية:



أسْتِظِل باسْمْ زايِدْ كِلْ ليلِهْ

وكِلْ ليلِهْ في مَنَامي لِهْ حُضُورْ



يا اسِمْ زايدْ لَوْ لزايدْ وسيلِهْ

لوُ دقيقَه بَسْ وحدِهْ في الشِّعُورْ



ألْمَسْ إيْدينِهْ وفي عيني أشيلِهْ

هوُ أبويهْ وخاليْ وشيخْ العصورْ





