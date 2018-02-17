محمد بن راشد: زايد بن حمدان نموذجاً وقدوة للجيل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ان فرحت الإمارات وشعبها وقادتها اليوم بعودة زايد بن حمدان لأرض الوطن، فخر شباب الإمارات وسليل مجدها وخير من يمثل شجاعة ورجولة جنودها البواسل، مشيراً إلى ان زايد بن حمدان نموذج وقدوة للجيل.

وقال سموه على حسابه في "تويتر":"فرحت الامارات وشعبها وقادتها اليوم بعودة زايد بن حمدان لأرض الوطن ... فخر شباب الامارات .. وسليل مجدها .. وسَميْ مؤسسها .. وخير من يمثل شجاعة ورجولة جنودها البواسل".

واضاف "زايد بن حمدان نموذج وقدوة للجيل ... به وبأمثاله تُرفع الرؤوس .. ويفخر الوطن .. به وبأمثاله من جنود الوطن البواسل تزداد منعتنا وقوتنا .. وتترسخ روح الفداء في شبابنا وجنودنا .. حللت في وطنك محل القلب اليوم يا زايد".