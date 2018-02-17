محمد بن زايد: زايد بن حمدان أحد أبطال الإمارات البواسل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلما زادت التحديات .. برهن أبناء زايد انهم أهل لمواجهتها .

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: "كلما زادت التحديات .. برهن أبناء زايد أنهم أهل لمواجهتها.. ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم .. وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم.. وزايد بن حمدان أحد أبطال الإمارات البواسل، ورفاقه في ساحات الشرف هم خيرة شباب الإمارات في البذل والعطاء.. نرفع هاماتنا فخرا بهم.. ولا خوف على وطن يضم أمثالهم واليوم ولله الحمد والمنة .. نفرح جميعا بعودة زايد بن حمدان إلى أرض الوطن متوشحا رداء العافية ..نسأل الله أن يحفظ أبناءنا المرابطين ويسدد خطاهم ..ويمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل.. و يتغمد شهداءنا البررة بواسع رحمته".