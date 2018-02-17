الطقس المتوقع على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 / 32 كم/ساعة بوجه عام فيما تكون حالة بحر الخليج العربي خفيفة ومتوسط الموج بينما يحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والمد الثاني عند الساعة 03:33 والجزر الأول عند الساعة 08:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:09.

أما بحر عمان فخفيف - متوسط الموج . فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:19 المد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الأول عند الساعة 17:20 الجزر الثاني عند الساعة 06:04.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 35 16 75 25

دبي 33 18 70 30

الشارقة 33 15 75 25

عجمان 32 18 75 40

أم القيوين 32 15 80 45

رأس الخيمة 34 16 80 30

الفجيرة 28 18 85 40

العين 35 17 70 20

ليوا 36 14 85 20

الرويس 32 15 85 30

السلع 32 15 85 25

دلما 28 17 85 50

طنب الكبرى 27 18 90 45

طنب الصغرى 27 18 90 45

أبوموسى 27 17 85 45