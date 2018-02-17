شرطة دبي تستهل ندواتها المعرفية بـ«الذكاء الاصطناعي»

أطلق مركز إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، ندواته المعرفية لعام 2018، الهادفة إلى تثقيف أفراد شرطة دبي بكافة المواضيع والمستجدات ضمن توجهات الدولة وحكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي.

وبدأت الندوة الأولى بمحاضرة قدمها العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور المقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري مدير مركز إدارة المعرفة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، تطرق فيها إلى تجربة شرطة دبي في الذكاء الاصطناعي وخطتها الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لعام 2018-2021 التي اعتمدها القائد العام لشرطة دبي، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع خطة دبي 2021.

وأكد العميد الرزوقي أن الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين، اعتماداً على أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية، وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تخدم الجمهورين الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية.

وبين أن شرطة دبي تعمل على تسخير التكنولوجيا في الابتكار وتعزيز واقع الذكاء الاصطناعي فيها، وتوفير خدمات متعددة منها خدمات خاصة بذوي الإعاقة البصرية والمساعدة الافتراضية ومراكز شرطة المستقبل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وخدمة «آمنة» وهي خدمة مساعدة افتراضية إلى جانب استشراف المستقبل في العمل الشرطي باستخدام الذكاء الاصطناعي مقتنيات التعرف على الوجوه.