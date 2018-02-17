«تنفيذي دبي» و«الطرق» يستعرضان آلية العمل التطوعي

استعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي، بالمقر الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، استراتيجية مبادرة «يوم لدبي»، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع روح التطوع في مجتمع الإمارات بشكل غير تقليدي، فضلاً عن مجالات التطوع وآلية تفعيلها.

بدأ اللقاء، الذي حضره عدد كبير من موظفي الهيئة، بعرض مرئي قدمه خليفة باقر، استشاري أول – إدارة السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، استعرض فيه استراتيجية مبادرة «يوم لدبي».

والتي تهدف إلى استحداث أساليب تطوعية غير تقليدية من خلال التطوع باستقطاع جزء من أوقات أفراد المجتمع لتقديم خبرات أو إكساب مهارات وانتهاج طرق مبتكرة لدعم التطوع، إلى جانب الوسائل التطوعية المألوفة، مؤكداً أن «يوم لدبي» وسّعت من آفاق مجالات التطوع، حيث لم تعد تقتصر على الجانب المادي فقط.

كما استعرض أهمية العمل التطوعي والمجالات المتعلقة به والتي ذكر منها على سبيل المثال، التعليم، وكبار السن، وأصحاب الهمم وغيرهم، موضحاً خطوات الانضمام لمبادرة «يوم لدبي» عبر التطبيق www.dayfordubai.ae.

إدارة التطوع

ومن جانبها، قالت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: إنه خلال اللقاء تم استعراض سياسة الهيئة في إدارة التطوع والعمل الخيري، من حيث آلية تنظيم العمل التطوعي، سواء على مستوى داخل الهيئة أو خارجها، وكيفية بناء قدرات المتطوعين من الموظفين والموظفات.

والعمل على إيجاد فرص التطوع التي تناسب إمكانات المتطوعين، مشيرة إلى أنه تم استعراض كيفية تطوير الهيئة لاستراتيجيتها في هذا المجال، من حيث التنسيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه مبادراتنا المشتركة للفئات المستهدفة من التطوع.

كسوة خير

وفي السياق نفسه، أضافت: إنه في إطار دعمنا لمبادرة «يوم لدبي»، استحدثنا أولى مبادراتها المبتكرة في هذا الإطار وهي «كسوة خير»، التي ترمي إلى الاستعانة بجهود المتطوعين من داخل الهيئة وخارجها في إعادة تهيئة الملابس وإعادة تدويرها.