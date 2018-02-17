سعيد الطاير يبحث التعاون مع السفير الألماني

أبدت ألمانيا اهتماماً بالمشاركة في مشروعات دبي الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مكتبه غوتس لينغنتال سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية يرافقه وفد من شركة «ويلو» الألمانية الرائدة في صناعة المضخات والعضو في «شراكة المياه الألمانية» ضم أوليفر هيرمس الرئيس التنفيذي للشركة وبيتر شتام عضو مجلس إدارة «شراكة المياه الألمانية» وسفينيا أهلبورغ مديرة الشؤون الدولية في «ويلو» وبشارة خليل الرئيس التنفيذي لشركة «ويلو-الشرق الأوسط».

وأشاد السفير الألماني خلال اللقاء - الذي بحث في سبل تعزيز أطر التعاون وتفعيل مساهمة الشركات الألمانية في مشاريع المياه والطاقة في دبي ودولة الإمارات - بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة دبي وتخفيض البصمة الكربونية للإمارة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال امتلاك دبي كل المقومات للوصول إلى المراتب الأولى عالمياً.

استراتيجية

وأكد سعيد محمد الطاير على أهمية التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الألمانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع والاستفادة من الخبرات التي يتميز بها كلا الجانبين.