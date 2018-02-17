معتمرو «خيرية الشارقة» يصلون إلى أرض الدولة

عاد وفد جمعية الشارقة الخيرية المعتمر من الأراضي السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وذلك خلال حملة تيسير عمرة، التي أطلقتها الجمعية للعام السادس على التوالي وضمت 600 شخص من العمال ذوي الدخل المحدود المنتسبين إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

حيث كان في استقبال المعتمرين عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، وراشد صالح بن حماد مدير إدارة تنمية الموارد، ومحمد عبدالرحمن آل علي رئيس قسم المشاريع وعدد من موظفي الجمعية وقدم الحضور التهاني والتبريكات إلى المعتمرين بمناسبة أدائهم المناسك المعظمة.