وسائل الإعلام الصينية تشيد بتهنئة محمد بن راشد

أشادت وسائل الإعلام الصينية بتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وجهها سموه باللغة الصينية إلى الشعب الصيني بمناسبة السنة الجديدة.

ودون المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه في «تويتر»: «وسائل إعلام صينية تشيد بالتهنئة باللغة الصينية التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للشعب الصيني بمناسبة السنة الجديدة».

وأضاف نقلاً عن موقع Xinhuanet الصيني: «نحو 270 ألف صيني يعيشون في الإمارات التي تستضيف كذلك 4 آلاف شركة صينية، وفي العام الماضي ارتفع عدد السياح الصينيين للدولة بنسبة 41 % للإمارات ليصل إلى 764 ألف سائح بعد تطبيق قرار منح تأشيرات للصينيين عند وصولهم للدولة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد هنأ أمس الشعب الصيني بسنته القمرية الجديدة، متمنياً له كل التوفيق.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باللغة الصينية على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في السنة القمرية الجديدة المقبلة، تهانينا للشعب الصيني في جميع أنحاء العالم»، وأضاف سموه: «الصين شريك مهم وصديق قديم ومثقف، نتمنى لكم كل التوفيق في السنة الجديدة».

واحتفلت أمس مطارات دبي بالعام الصيني الجديد الذي يصادف 16 الجاري، مع آلاف الركاب الذين مروا عبر المبنى 3 والمبنى 1 في مطار دبي الدولي. وقدّم فريق الترفيه المتميز في «دبي بارك آند ريزورتس» عروضاً رائعة احتفالاً بالسنة الصينية للترفيه عن الزوار الصينيين، بما في ذلك رقصة الأسد المتجول، ومغير الوجه الصيني والرقصات الصينية التقليدية.

وتم تقديم هدايا وقسائم شرائية للزوار الصينيين القادمين إلى البلاد في هذا اليوم. وتعتبر الصين من أكبر الأسواق التي تتعامل مع مطار دبي الدولي، إذ استخدم المطار أكثر من 3.3 ملايين مسافر بين دبي والمدن الصينية في عام 2017، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة مع عام 2016.

وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل عدة، منها التسهيلات التي منحتها دولة الإمارات للصينيين لجهة الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.