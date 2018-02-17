حمد الشرقي يحضر مأدبة غداء سيف الكندي في الفجيرة

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ظهر أمس مأدبة الغداء التي أقامها سيف الكندي بمنزله في منطقة الفرفار بالفجيرة.

وحضر المأدبة إلى جانب سموه الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسلطان سيف السماحي مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد والمدعوين من أهالي منطقة الفرفار.