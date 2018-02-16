مليار درهم كلفة عمليات التجميل في الإمارات سنويا

أفادت دراسة حديثة أن كلفة عمليات التجميل في دول الخليج تقترب من 4 مليارات درهم سنويا، من بينها مليار درهم تقريبا في الإمارات.

وذكرت الدراسة المقرر مناقشتها ضمن المؤتمر الدولي لجراحة التجميل والترميم في دبي نهاية الشهر الجاري، بمشاركة 250 طبيبا متخصصا في عمليات التجميل، من 23 دولة عربية وأوربية وآسيوية وأميركية، أن عمليات التجميل تشهد اقبالا كبيرا من الجنسين، خاصة من فئة الشباب.

وقال الدكتور قاسم أهلي استشاري جراحة التجميل في هيئة الصحة بدبي والمتحدث في المؤتمر أن 60% من عمليات التجميل الجراحية تنحصر في شفط الدهون وشد البطن والذراع لازالة الترهلات خاصة بعد إجراء عمليات قص وربط المعدة للتخلص من الوزن الزائد المنتشر بنسبة عالية في دول الخليج.

وأفاد أن حقن البوتكس والفليرز والليزر تشكل 30 % من اجمالي عمليات التجميل، 25% منها للرجال.

ولفت إلى أن الاستثمار في قطاع التجميل بالمنطقة العربية أصبح عامل جذب لاطباء التجميل من مختلف دول العالم، بسبب معرفتهم باهتمام المرأة الشرقية بجمالها اضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية المتوفرة في دول المنطقة.

وحذر الدكتور أهلي من المضاعفات الصحية السلبية لبعض عمليات التجميل التي تجرى في أماكن غير مؤهلة وتفتقر إلى الأطباء المتخصصين.

ونصح الجمهور بعدم الانجرار خلف الاغراءات التي تقدمها بعض المراكز والاعلانات التجارية والترويجية لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل التكميلية.

وقال الدكتور جورج بيطار استشاري جراحة التجميل في أميركا والمتحدث في المؤتمر أن المؤتمر الذي يقام برعاية هيئة الصحة في دبي وجمعية الامارات الطبية وتنظمه شركة (سيجما)، سوف يقدم محاضرات هامة لأطباء بارزين من مصر ولبنان والسعودية وسلطنة عمان والعراق، إلى جانب أمريكا والبرازيل وألمانيا والمكسيك والهند وإيطاليا وفرنسا.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين أحدث مستجدات طب التجميل، خصوصا فيما يتعلق بجراحات تجميل الصدر بالسيلكون من تحت الابط، وتجميل الوجه بالليزر بلامضاعفات، وعمليات شفط الدهون، وتجميل الانف بالحقن، وتجميل الأعضاء التناسلية بعد تشوهات الحوادث.

وذكر بيطار أن المؤتمر سوف يناقش أنواعا جديدة من جراحات التجميل، يجري تطبيقها في الولايات المتحدة ولم تطبق حتى الآن في منطقة الخليج أو المنطقة العربية، خصوصا في مجالات تجميل الأنف والصدر.

كما يتضمن جلسات خاصة عن تجميل وترميم منطقة الصدر بعد استصال الثدي، في حالات الإصابة بالسرطان.

ويصاحب الجلسات التي تعقد في فندق "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" معرضا متخصصا في أحدث جراحات وعلاجات التجميل.

ولفت منظمو المؤتمر أن المعرض سوف يفتح أبوابه للجمهور، وينظم لهم محاضرات واستشارات مجانية من اطباء مستشفى بيلاروما وعيادة الدكتور بيطار للتوعية بمخاطر مدعي طب التجميل، والمستحضرات التجميلية المغشوشة، الى جانب توضيح الادعاءات الطبية غير الحقيقية التي تدفع البعض لعمليات التجميل الخاطئة.