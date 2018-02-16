حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 24 / 32 كم/ ساعة بوجه عام ..فيما تكون حالة البحر في الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:54 والمد الثاني عند الساعة 03:11 والجزر الأول عند الساعة 07:47 والجزر الثاني عند الساعة 20:43 بينما تكون حالة الموج في بحر عمان خفيف الى متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:36 والمد الثاني عند الساعة 23:19 والجزر الأول عند الساعة 16:50 الجزر الثاني عند الساعة 05:31.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 33 16 75 25

دبي 31 18 70 30

الشارقة 31 15 75 25

عجمان 29 18 75 40

أم القيوين 29 15 80 45

رأس الخيمة 28 16 80 30

الفجيرة 27 18 85 40

العين 33 17 70 20

ليوا 35 14 85 20

الرويس 31 15 85 30

السلع 30 15 85 25

دلما 28 17 85 50

طنب الكبرى 27 18 90 45

طنب الصغرى 27 18 90 45

أبوموسى 27 17 85 45