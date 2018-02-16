60 % نجاح علاج خشونة وتيبس الركبة بالخلايا الجذعية

كشفت دراسة قام بها قسم العظام في مستشفى راشد، التابع لهيئة الصحة في دبي، حول زراعة الخلايا الجذعية المستخلصة من دهون البطن لمرضى خشونة المفاصل، أن نسبة النجاح تراوحت بين 30 و60 %، وتعد من النسب العالية عالمياً.

وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى راشد، رئيس المؤتمر الدولي الثاني للإصابات والكسور، الذي انطلقت فعالياته أمس في فندق ميريديان دبي، بأن نسبة التحسن في الوظائف اليومية للركبة، تراوحت بين 30 و40 %، ونسبة التحسن في تيبس الركبة 20 %، ونسبة التحسن في درجة الألم تراوحت بين 40 و50 %، كما كانت نسبة التحسن في ممارسة الأنشطة الرياضية 40 %.

وقال الدكتور بلال في تصريحات للصحافيين، عقب افتتاح المؤتمر، بأن نسبة التحسن في المرضى من الدرجة الثانية، وصلت لـ 45 %، وفي مرضى الدرجة الرابعة، أي المرضى الذين يحتاجون إلى تبديل المفصل، كان التحسن طفيفاً، ووصل لـ 10 %.

وكان معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أكد خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الطفرة المذهلة التي تحققت على مستوى البحوث العلمية، وجراحات العظام، وما يتصل بها من تقنيات العلاج الطبيعي، هي التي ساعدت الكثيرين من المرضى على الاندماج في مجتمعاتهم، وفي مواقع الإنتاج المختلفة.

وهي التي أهلت الآلاف من المصابين وضحايا الحوادث، للعودة إلى حياتهم الطبيعية، وهي التي أسهمت كثيراً في تطور أوضاع الأوساط الرياضية، التي يقوم علماء وأطباء العظام والعلاج الطبيعي، بأدوار لافتة للحفاظ على نشاط المنتسبين لها وحيويتهم.

وأكد معاليه، أن هيئة الصحة بدبي، تولي جراحات العظام جل اهتمامها، وتنظر إليه بوصفه وحدة متكاملة مع مراكز العلاج الطبيعي، وأقسام الإصابات والحوادث في مستشفياتها، وهي تسعى إلى تطوير جميع الممارسات الطبية المرتبطة بهذا التخصص المهم، وتحديث تقنيات العلاج وأساليب التشخيص والوقاية.

وأكد أن هيئة الصحة بدبي، تسعى إلى تمكين جميع أقسامها المتخصصة، وبالتحديد أقسام جراحات العظام من التقنيات الأفضل عالمياً، وفي مقدمها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الوسائل التشخيصية والعلاجية والتجهيزات الذكية.

وقال معاليه: إننا نعتز كثيراً بما تقوم به كوادرنا الطبية، والطبية المساعدة في هذا التخصص، وما تسهم به من أعمال التطوير الشامل، التي تنفذها هيئة الصحة بدبي، وخاصة تلك التي تستهدف أقسام جراحة العظام في مستشفياتنا. كما نقدر جملة الإنجازات التي حققها القائمون على الأقسام المتخصصة في جراحة الإصابات والكسور، وما تم ابتكاره من وسائل علاجية في هذا المجال.