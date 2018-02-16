البواردي ورئيس مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي يبحثان التعاون

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي صباح أمس نورتون شوارتز رئيس مجلس أعمال الأمن القومي الأميركي والرئيس التنفيذي له، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة رئيس المجلس وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في ظل الحرص المشترك لرفع مستوى التعاون إلى آفاق أوسع وبما يحقق المصالح المشتركة. وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.