ولي عهد الشارقة يشهد انطلاق فعاليات «الإمارات للابتكار»

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس انطلاق شهر الإمارات للابتكار في الشارقة.

والذي تستمر فعالياتها حتى 21 فبراير الجاري وذلك في واجهة المجاز المائية وبحضور عدد من الشيوخ ورؤساء الدوائر وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وكبار المسؤولين، وممثلي الدوائر الحكومية المشاركين في الفعاليات والبرامج وورش العمل.

وتفضل سمو ولي عهد الشارقة فور وصوله وبعد مصافحة مستقبليه بالقيام بجولة في المعرض المقام بهذه المناسبة والذي شاركت فيه عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية بحكومة الشارقة.

واستمع سموه إلى شرح حول أحدث الابتكارات والمبادرات والمشاريع بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين والزوار، بما يعزز مسيرة التطور والتقدم ويعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في جعل الابتكار أسلوب ومنهج حياة.

200 مشاركة

وبلغت المشاركات في شهر الإمارات للابتكار في الشارقة 200 مشاركة متنوعة بين مبادرات ومشاركات ستعرض على مدى أسبوع في الشارقة، إلى جانب جلسات حوارية، ومسرحية ترفيهية، والمنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار الذي تنظمه جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويهدف «شهر الإمارات للابتكار في الشارقة» الذي تقام فعالياته في كل من واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.

حضر حفل الانطلاق إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم،.

والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات المحلية بحكومة الشارقة.