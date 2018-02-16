تعاون بين «كهرباء دبي» و«هواوي» في بحوث الطاقة

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من شركة «هواوي» ضم كلاً من مارك شو، نائب رئيس شركة هواوي العالمية، ولي شي، الرئيس التنفيذي للشركة في الدولة.

وحضر اللقاء أحمد المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي وعبدالرحيم سلطان مدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

ناقش اللقاء تعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالطاقة والبحوث والتطوير والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء، حيث تهدف الهيئة من تعزيز تعاونها مع الشركات العالمية الرائدة إلى ترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية وتحقيق أهداف مبادرة «دبي الذكية» لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وفي إطار آخر استقبل سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية ضم كلاً من عزيز محمد، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك لتحويل الطاقة، والدكتورة داليا المثنى، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في منطقة الخليج.

واستعرض الطاير خلال اللقاء أبرز مشروعات وبرامج الهيئة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وجهود الهيئة في مجال البحوث والتطوير في مجالات الطائرات بدون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى إنجازات الهيئة في مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المباني على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربطها بشبكة الهيئة.

مجالات

بحث سعيد الطاير ونائب رئيس شركة هواوي العالمية سبل التعاون في عدد من المجالات تشمل تطوير البنية التحتية للشبكات الذكية بمختلف آلياتها وتقنياتها بما في ذلك العدادات الذكية لخدمات الكهرباء والمياه، وإدارة الطلب على الطاقة، وآليات التعافي الذاتي للشبكات.