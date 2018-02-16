هذه قصة الإمارات نضعها أمانة في أعناقكم

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ديوانه الجديد في حب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نص الإهداء: «إلى الابن الغالي حمدان بن محمد.. وطن أسسناه.. وشعب أحببناه.. وقائد عظيم خلدناه.. هذه قصة الإمارات التي نضعها أمانة في أعناقكم.. أهديك ديواني الجديد في حب زايد.. المحب لك دوماً والمفتخر بك أبداً.. محمد بن راشد آل مكتوم». ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، صورة الإهداء عبر حسابه في «تويتر»، معلّقاً: «إن كان للأبوّة معنى فهي حروف اسمك.. والد القلب والروح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. لك ولائي وامتناني ما حييت، ودعوة من القلب أن يحفظك الله بعينه ويرعاك أينما تكون.. ويبقى زايد القائد الذي أحبّنا وأحببناه وسنبقى».

نائب رئيس الدولة:

* وطن أسسناه.. وشعب أحببناه.. وقائد عظيم خلدناه..

ولي عهد دبي:

* إن كان للأبوّة معنى فهي حروف اسمك

* لك ولائي وامتناني ما حييت ويبقى زايد القائد الذي أحبّنا وأحببناه وسنبقى