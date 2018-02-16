تفاهم بين «التغيّر المناخي» و«ماجد الفطيم» لترسيخ الاستدامة

وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة ماجد الفطيم، مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون في مجال ترسيخ مبادئ الاستدامة في القطاعين العام والخاص، بما يتواكب مع رؤية الإمارات 2021.

ووقّع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وآلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة.

وتشمل المذكرة 6 مجالات للتعاون بين الوزارة وشركة ماجد الفطيم، هي تبادل التجارب والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ونشر الوعي بالممارسات الناجحة في مجال الأعمال، للوقوف على المقومات الرئيسة للنجاح، وتعزيز آليات جمع البيانات وتبادل المعلومات في مجال التغير المناخي.

والشراكة في إيجاد وتطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة لصون الموارد الطبيعية والبيئية، والتحقق من وجود تناسق وتخطيط بين الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالاستدامة، وإعداد الوثائق والتقارير ذات الصلة بالاستدامة، لرفع مستوى المعرفة العلمية للجهات المعنية حول القضايا البيئية المختلفة.

تكامل

وتعليقاً على التوقيع، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «يتطلب تحقيق نجاح بارز في مجال الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها والتغير المناخي، شراكة وتعاوناً وثيقاً بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إحداث تكامل بين وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الصحيحة، وبين التطبيق الفعلي لها».

وأضاف: «قدمت الدولة نموذجاً رائداً عالمياً في مجال الحد من تداعيات التغير المناخي، من خلال المشاركة في المحافل الدولية الخاصة بهذا المجال، وتوظيف التعاون بين قطاعيها الحكومي والخاص، في نشر حلول الطاقة المتجددة حول العالم».

ومن جهته، أعرب آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، عن سعادته باستمرار التعاون مع وزارة التغير المناخي، موضحاً أن الشركة تعمل بالشراكة مع الوزارة منذ فترة طويلة، لضمان تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على البيئة.