77.5 % من الإصابات غير المميتة لدى الأطفال تحدث في المنازل

كشفت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن أكثر من 77.5% من الإصابات غير المميتة عند الأطفال خلال العامين الماضيين حدثت في المنازل أو حولها.

وبحسب برنامج التبليغ الإلكتروني للتسمم والإصابات لرصد جميع الإصابات غير المميتة، التابع للدائرة، فقد بلغ عدد الإصابات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عمر الولادة حتى 17 عاماً حوالي 19.900 إصابة غير مميتة أي بنسبة 34.6% من إجمالي الإصابات غير المميتة في الإمارة.

ومثلت حوادث السقوط السبب الرئيس للإصابات غير المميتة عند الأطفال بنسبة 56%، في حين بلغت الإصابات غير المميتة الناجمة عن الجروح والحروق والتسمم والإصابات المرورية مجتمعة 44%.

ويأتي ذلك ضمن إطلاق حملة دائرة الصحة للتوعية بسبل الوقاية من إصابات الأطفال تحت شعار «براءتهم لا تدرك الخطر»، وستسلط الحملة الضوء على المخاطر المحيطة بالأطفال وأماكن الخطر التي قد تعرضهم للسقوط والاختناق والحروق والغرق والدهس والإصابات الأخرى.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير الصحة العامة في دائرة الصحة: تضع دائرة الصحة في قائمة أولوياتها الوقاية من الإصابات والحد منها، حيث يأتي إطلاقنا لبرنامج خاص للوقاية من إصابات الأطفال ضرورة قصوى نظراً لزيادة الإصابات بينهم، وأهمية تكثيف الجهود لرفع الوعي بطرق الوقاية من إصابات الأطفال حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، مما يجعلنا أقرب إلى تحقيق رؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى».

وشددت دائرة الصحة على أهمية رفع الأدوات الحادة والمواد الخطيرة كالألعاب الصغيرة والنقود والمنظفات الكيميائية والأدوية إلى أماكن مرتفعة ووضعها في أدراج مقفلة يصعب على الأطفال الوصول إليها، كما تنصح باستخدام سياج بقفل أوتوماتيكي حول المسابح والآبار المنزلية وإفراغ أي تجمع للمياه.