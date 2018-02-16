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سفيرنا في لبنان يشارك في توزيع الحصص الغذائية على النازحين

المصدر:
  • بيروت - وام
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حمد الشامسي خلال المشاركة في توزيع المساعدات | وام

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قام حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى لبنان برفقة معين المرعبي وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجولة في بلدة المنية وقرى بلدات سهل عكار في الجمهورية اللبنانية من أجل توزيع حصص غذائية على النازحين السوريين كهبة مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية ضمن حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2018، والتي بدأتها ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية التابعة لسفارة الدولة منذ أكثر من أسبوعين بهدف مساعدة المناطق الأكثر حرماناً وتهميشاً.

وقال حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى لبنان في كلمة له إن هذه المساعدات تأتي لتؤكد عمق العلاقات والأواصر التي تربط الإمارات ولبنان والهدف منها تحسين مستوى معيشة النازحين السوريين وذلك تنفيذاً لمبادرة «عام زايد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف: «ندرك حجم الأعباء الملقاة على عاتق لبنان نتيجة ضغط النزوح السوري وسنستكمل تقديم المزيد من المساعدات.

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