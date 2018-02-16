3.3 ملايين صيني استخدموا مطار دبي الدولي العام الماضي

احتفلت مطارات دبي بالعام الصيني الجديد الذي يصادف 16 الجاري، مع آلاف الركاب الذين مروا عبر المبنى3 والمبنى1 في مطار دبي الدولي. وقدّم فريق الترفيه المتميز في «دبي بارك آند ريزورتس» عروضاً رائعة احتفالاً بالسنة الصينية للترفيه عن الزوار الصينيين، بما في ذلك رقصة الأسد المتجول، ومغير الوجه الصيني والرقصات الصينية التقليدية.

وتم تقديم هدايا وقسائم شرائية للزوار الصينيين القادمين إلى البلاد في هذا اليوم. وتعتبر الصين من أكبر الأسواق التي تتعامل مع مطار دبي الدولي، إذ استخدم المطار اكثر من 3.3 ملايين مسافر بين دبي والمدن الصينية في عام 2017، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة مع عام 2016.

وتعزى هذه الزيادة إلى عوامل عدة، منها التسهيلات التي منحتها دولة الإمارات للصينيين لجهة الحصول على التأشيرة عند الوصول إلى المطار.