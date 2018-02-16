«الاتحادية للمواصلات» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

كرّمت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية شركاءها الإستراتيجيين في القطاع الاتحادي والحكومي والخاص، بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكرم معالي وزير تطوير البنية التحتية اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة. كما شمل التكريم 50 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص.

وألقى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمى كلمة في بداية الحفل ثمن فيها دور الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق هذا النجاح الذي يفتخر به فريق العمل، مشيراً إلى أن الهيئة تعتبرهم داعماً رئيسياً لأهدافها وخططها الاستراتيجية والتشغيلية والمشاريع المتعلقة بالتميز المؤسسي.