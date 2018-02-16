خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون شين جين بينغ برأس السنة الصينية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس شين جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وذلك بمناسبة رأس السنة الصينية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شين جين بينغ.

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وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب الصيني بسنته القمرية الجديدة، متمنياً له كل التوفيق.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باللغة الصينية على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «في السنة القمرية الجديدة المقبلة، تهانينا للشعب الصيني في جميع أنحاء العالم»، وأضاف سموه: «الصين شريك مهم وصديق قديم ومثقف، نتمنى لكم كل التوفيق في السنة الجديدة».

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون بينغ برأس السنة الصينية