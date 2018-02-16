الصحة توفر تراخيص إلكترونية

صرحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقديم باقة من خدمات الترخيص وتشمل خدمات ترخيص المنشآت الصحية الخاصة، وترخيص المؤسسات الصيدلانية، إلى جانب تجديد الترخيص لكل منهما.

وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير الأنظمة الذكية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين وتحقيق معايير هيئة تنظيم الاتصالات وممكنات الحكومة الذكية ومؤشرات الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية.

منظومة صحية

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الهدف من مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية هو الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين.

وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة باعتبارها شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات، ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل وبما يعزز رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021.

خدمة 5 نجوم

وأوضح أن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية استهدفت عدداً من الخدمات الأساسية تطبيقاً لرسالتها التي تقوم على تعزيز صحة الفرد والمجتمع بتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.

وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ورفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين من خلال تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات وتقديم خدمة 7 نجوم تدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية من خلال إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الإدارية والصحية وفق المعايير العالمية في هذا المجال.

خدمات إلكترونية

وأشار إلى تطوير عدة خدمات في نطاق الخدمات الإلكترونية والعمليات المرتبطة بإدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات وتشمل قسم ترخيص المنشآت الصحية، التي تتضمن إصدار رخصة منشأة طبية (جديد)، تجديد رخصة منشأة، فضلاً عن ترخيص المؤسسات الصيدلانية وتجديد الترخيص.

ويهدف إصدار رخصة منشأة طبية جديدة إلى التأكد من جودة المنشآت الطبية للحصول على أفضل الخدمات الطبية للمريض ويغطي الإجراء نطاق العمل للمستشفيات والعيادات العامة والعيادات التخصصية والمراكز التشخيصية والمراكز التأهيلية والمراكز الطبية المتعددة (العيادات التي تحتوي على تخصصين أو أكثر) والحضانات والعيادات المدرسية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

بيان

بينما يتضمن ترخيص المهن الصحية بيان آلية العمل المتبعة في تقييم المهن الصحية لعمليات إصدار التراخيص للمهنيين الصحيين للعمل في دولة الإمارات ويغطي الإجراء نطاق العمل كافة المهنيين الصحيين وتشتمل على الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والفنيين والطب التكميلي في المناطق الشمالية.