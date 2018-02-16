حكام الفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة يشهدون أفراح القاسمي وتريم

شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، الاحتفال الشعبي الذي أقامه الشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي إلى كريمة أحمد عمران تريم.

وقدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأولياء العهود والشيوخ والحضور، التهاني والتبريكات للشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، وللعريس الشيخ صقر بن عمر بن عبد الله القاسمي، وإلى أقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاء، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

حضور

كما حضر الاحتفال - الذي أقيم في صالة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة - سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وحضر الاحتفال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ حميد بن عبد الله القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي.

والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والشيخ فاهم بن عبد الله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة.

واللواء متقاعد الشيخ سلطان بن سالم القاسمي، المدير العام لشرطة رأس الخيمة السابق، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أم القيوين.

والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري، إلى جانب عدد من الشيوخ وعدد من معالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وجمع من المدعوين.

تراث

وقدّمت فرقة بن عايش الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.